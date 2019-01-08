رئيس البنك الدولي يستقيل من منصبه

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال البنك الدولي يوم الاثنين إن رئيسه جيم يونغ كيم سيستقيل من منصبه على أن تسري الاستقالة اعتبارا من الأول من فبراير شباط، وذلك قبل انتهاء فترته بأكثر من ثلاث سنوات.

كان كيم على خلاف مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التغيرات المناخية ، لكن شخصين على دراية بإعلان كيم قالا إن رئيس البنك الدولي استقال من منصبه من تلقاء نفسه ولم ”يُدفع إلى الاستقالة“ من إدارة ترامب.

وقال البنك إن كيم ينوي الانضمام على الفور إلى شركة ليركز على زيادة الاستثمار في البنية التحتية بالدول النامية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المنصب.

وستتولى كريستالينا جورجيفا، التي شغلت منصب المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي في عام 2017، مهام الرئيس مؤقتا عندما يرحل كيم.

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