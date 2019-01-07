إيران تقترح حذف 4 أصفار من عملتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، ايرنا، يوم الاحد، أن البنك المركزي الايراني اقترح حذف أربعة أصفار من الريال, بعد التراجع الحاد في العملة، على خلفية أزمة اقتصادية يشهدها الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن حاكم المصرف المركزي، عبد الناصر همتي، قوله، إن البنك المركزي قدم للحكومة أمس, مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، معرباً عن أمله في أن تنتهي هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

وقد طرحت مقترحات لإزالة أربعة أصفار من العملة منذ عام 2008 ، ولكن الفكرة اكتسبت قوة حيث خسر الريال أكثر من 60 في المائة من قيمته في عام 2018 على الرغم من الانتعاش الأخير الذي صاغه البنك

المركزي في تحد للعقوبات الأمريكية. وقد تم تداول العملة عند حوالي 110000 ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد ، وفقا لمواقع تبادل العملات الأجنبية.

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