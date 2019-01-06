5 عملات قد تنهار في الـ2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام الماضي 2018، تصدّرت العملة الأرجنتينية "بيزو" قائمة أسوأ العملات في الأسواق الناشئة للعام 2018، إذ انخفضت بنسبة 51.7% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" العالمية. وتلت "بيزو" الليرة التركية، التي احتلت المركز الثاني بنسبة تراجع وصلت الى 43.6 في المئة مقابل الدولار. أمّا المرتبة الثالثة، فقد حلّ بها الريال البرازيلي الذي هبط بنسبة 20.3 في المئة.

وخلال العام 2019، فإنّ هناك العديد من العملات ربما "شارفت على الرحيل"، لا سيما بعد عواصف إنهيارها أمام الدولار في العام 2018، وهي:

- الليرة التركية:

مطلع العام 2018، كان الدولار يساوي 3.75 ليرات تركية. أما اليوم، فإنّ سعر صرف الدولار في تركيا يساوي 5.37 ليرة. وعليه، فإنّ الليرة التركية شهدت تراجعاً بنسبة 28 بالمئة.

- الريال البرازيلي:

مطلع العام 2018، كان الدولار يساوي 3.19 ريالاً برازيلياَ. أمّا اليوم، فإنّ سعر صرف الدولار في البرازيل يساوي 3.89 ريالاً. وعليه، فإن العملة البرازيلية شهدت تراجعاً أمام الدولار بنسبة 15 بالمئة.

- البيزو الأرجنتيني:

مطلع العام 2018، كان الدولار يساوي 19.6 بيزوات. أمّا اليوم، فإنّ سعر صرف الدولار في البرازيل بات يساوي 37.7 بيزوات، ما يعني أنّ نسبة التراجع بلغت 51 بالمئة.

- البيتكوين:

وهي العملة الرقمية الشهيرة، وقد شهدت تراجعاً أمام الدولار بنسبة 62 بالمئة، بين مطلع العام 2018 وبداية العام الجديد 2019.

وكان البيتكوين الواحد يساوي 10.263.3 دولارات مطلع العام 2018. أمّا اليوم، فإنّ البيتكوين الواحد يساوي 3.904.2 دولارات.

- الروبل الروسي:

مطلع العام 2018، كان الدولار يساوي 1 روبل روسي. أمّا الآن، فإنّ الدولار يساوي حوالى 0.014 روبل. وعليه، فإنّ نسبة التراجع بلغت 16 بالمئة.

مصدر الصورة: aawsat.com

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