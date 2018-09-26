داعش يقول هجوم إيران لن يكون الأخير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قال متحدث باسم داعش في تسجيل صوتي غير مؤرخ يوم الأربعاء إن الهجوم على الحرس الثوري الإيراني الذي تبناه التنظيم يوم السبت لن يكون الأخير.

وقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحرس الثوري وأصيب العشرات في الهجوم الذي وقع في مدينة الأحواز في جنوب غرب ايران اثناء عرض عسكري بذكرى الحرب الايرانية مع العراق.

ونشر تنظيم داعش في وقت سابق تسجيلاً مصوراً لثلاثة رجال قال إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم الدموي على العرض العسكري في جنوب غرب ايران.

ووفقا للتسجيل المصور الذي نُشر بعد الهجوم، تحدث رجلان باللغة العربية عن الجهاد بينما ظهر الثالث يرتدي زياً عسكرياً ويتحدث باللغة الفارسية وهو يناقش الهجوم الوشيك.

هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني بانتقام "مميت لا ينسى" من منفذي الهجوم الذي اتهمت فيه طهران دولا عربية خليجية بدعم المسلحين.

ووجه هجوم السبت، وهو من أسوأ الهجمات على الإطلاق ضد الحرس الثوري، صفعة للمؤسسة الأمنية الإيرانية في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الخليج على عزل طهران.

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