جماعة أحوازية تتبنى الهجوم على العرض العسكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تبنت جماعة أحوازية الهجوم على العرض العسكري الذي أدى لمقتل 24 معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة رويترز.

واتهم الحرس الثوري الإيراني "نظاما أجنبيا" تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى خلال عرض عسكري جنوب غربي البلاد.

وقتل 24 شخصا من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، وفقا لما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتنظم إيران عروضا مماثلة في عدة مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس على الخليج.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مراسله قوله ”بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون“.

المزيد:

الحرس الثوري يتهم نظاما مدعوما من واشنطن بهجوم الأحواز

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أنه حدث إطلاق نار أيضا بعد الهجوم أثناء ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 09,00 (05,30 ت غ) في اليوم الوطني للقوات المسلحة التي تحيي في 22 أيلول/سبتمبر من كل عام ذكرى إعلان بغداد الحرب على طهران 1980-1988.

ولم يعرف العدد المحدد للقتلى على الفور.



وقال نائب حاكم خوزستان علي حسين زاده إن المسلحين كانوا أربعة: قُتل إثنان وتم توقيف الاثنان الآخران. ولم يوضح ما إذا كان القتلى من الحرس الثوري.

وأوردت عدة وسائل إعلام إيرانية أن المهاجمين كانوا يرتدون الزي العسكري.



واتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف "نظاماً أجنبياً" تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم. وكتب في تغريدة: "تم تجنيد الارهابيين وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم بواسطة نظام أجنبي هاجموا الأهواز، ومن بين الضحايا أطفال".

وصرح رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري أن "الذين فتحوا النار على الناس والقوات المسلحة ينتمون الى الحركة الاهوازية".

إقرأ أيضا:

إيران تغلق منفذين مع العراق بسبب الهجوم

هجوم يستهدف عرضا عسكريا في إيران