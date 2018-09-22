هجوم يستهدف عرضا عسكريا في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهدف مسلحون عرضا عسكريا في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني.



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء "فارس" أن الهجوم نفذه مسلحان فتحا النار على الحشد ث لكن قوات الأمن سيطرت عليهما.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية وستزيدها يوما بعد يوم، ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران بسبب سياساتها التي تثير الفوضى في بلدان المنطقة بالاعتماد على دعم ميليشيات وأذرع إرهابية.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام الإيراني.





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