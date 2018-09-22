إيران تغلق منفذين مع العراق بسبب الهجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أغلقت إيران منفذين حدوديين مع العراق بسبب هجوم الأحواز الذي أدى لمقتل 24 من عناصر الحرس الثوري.

واتهم الحرس الثوري الإيراني "نظاما أجنبيا" تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاعتداء الذي أوقع قتلى وجرحى خلال عرض عسكري جنوب غربي البلاد.

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية وستزيدها يوما بعد يوم، ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران بسبب سياساتها التي تثير الفوضى في بلدان المنطقة بالاعتماد على دعم ميليشيات وأذرع إرهابية.

المزيد:

هجوم يستهدف عرضا عسكريا في إيران