بالفيديو... لحظة وقوع الهجوم خلال العرض العسكري في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع هجوم الأحواز الذي سقط فيه عشرات القتلى من الحرس الثوري الإيراني في حصيلة اولية.

ووقع الهجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي البلاد، واستهدف بحسب التلفزيون الرسمي، منصة اجتمع عليها مسؤولون لمتابعة الحدث السنوي الذي يحيي ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

لحظه تیراندازی و حمله تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح در #اهواز pic.twitter.com/n3PRTjbnSf — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 22, 2018

وتظهر اللقطات المصورة لحظة وقوع إطلاق النار وصرخات الجنود الذين سارعوا الى الانبطاح تجنباً لوابل الرصاص.



وقالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إنه بعد إطلاق نار تمت ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مسؤول إيراني قوله إن "أربعة متشددين" شاركوا في الهجوم.

يذكر أن إيران أغلقت منفذين حدوديين مع العراق بسبب هجوم الأحواز.

واتهم الحرس الثوري الإيراني "نظاما أجنبياً تدعمه الولايات المتحدة" بالوقوف وراء الحادث.

إقرأ أيضاً:

هجوم يستهدف عرضا عسكريا في إيران

إيران تغلق منفذين مع العراق بسبب الهجوم