قتلى بهجوم على عرض عسكري في الأحواز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتِلَ 24 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، وفقا لما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس"، بِوُقُوعِ أكثر من 20 جريحاً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلحان فتحا النار على الحشد، ثم حاولا إطلاق النار على منصة الشرف، لكن قوات الأمن سيطرت عليهما.

في المقابل، نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إصابة أو مقتل أي مسؤول، وقالت"لم يُصب أي مسؤول كان مشاركا في الحدث، لكن هناك معلومات عن مقتل العديد من المدنيين دون أن نعرف عددهم تحديداً".

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية وستزيدها يوما بعد يوم، ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران بسبب سياساتها التي تثير الفوضى في بلدان المنطقة بالاعتماد على دعم ميليشيات وأذرع إرهابية.

مصدر الصورة: Tasnim News Agency

المزيد:

هجوم يستهدف عرضا عسكريا في إيران