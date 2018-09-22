ظريف: نظام أجنبي مسؤول عن إعتداء الأحواز

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)‏

حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "نظاما أجنبيا" لم يقم بتسميته قال إنه ‏مدعوم من الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم المسلح الذي أوقع 24 قتلى ‏من الحرس الثوري الإيراني.‏

وكتب ظريف على تويتر إنه تم تجنيد الارهابيين وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم ‏بواسطة نظام أجنبي لمهاجمة العرض العسكري في الأهواز ، مضيفاً أن إيران تُحَمِّلُ ‏رعاة الإرهابيين الإقليميين وأسيادهم الأميركيين مسؤولية الهجمات الإرهابية ‏على حد وصفه.‏

و قتل 24 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، وفقا لما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس"، بوقوع 21 جريحاً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلحان فتحا النار على الحشد، ثم حاولا إطلاق النار على منصة الشرف، لكن قوات الأمن سيطرت عليهما.

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

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