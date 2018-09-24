أمريكا لإيران: عليكم النظر للمرآة قبل اتهامنا بهجوم الأحواز

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

حضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إيران على النظر للمِرآة لمعرفة أسباب الهجوم على العرض العسكري في الأحواز الذي خلف 25 قتيلاً يوم السبت.

وقالت هايلي إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني قَمعَ شعبه لمدة طويلة".

وكانت هايلي ترد على انتقادات روحاني الحادة للولايات المتحدة التي قال فيها إن واشنطن وراء هجوم الأحواز.

وكانت كل من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم داعش مسؤوليتيهما عن الهجوم. لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك.

وكان أربعة مسلحين نفذوا الهجوم على منصة الاستعراض خلال العرض العسكري السبت أدى إلى مقتل 25 شخصا بينهم 12 جنديا وطفل واحد، وإصابة 25 على الأقل.

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