واشنطن ترفض اتهامات إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

رفضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اتهام إيران لواشنطن بتنفيذ هجوم على عرض ٍ عسكري في الأحواز، جنوب غربي البلاد، قائلة إن على الزعماء الإيرانيين النظر بشكل أكبر إلى الداخل.



وأدانت واشنطن الهجوم بشدة، قائلة إنها تدين جميع أعمال الإرهاب وفقدان الأرواح البريئة.

وأضافت لشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية ردا على سؤال عن تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق اليوم "إنه بحاجة إلى النظر إلى قاعدته لمعرفة من أي يأتي هذا. يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد. الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة".

واتهم الحرس الثوري الإيراني "نظاما أجنبيا" تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي أوقع قتلى وجرحى خلال عرض عسكري جنوب غربي البلاد.

يذكر أن الأحواز ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده إيران لن تقلص أبداً قدراتها الدفاعية وستزيدها يوما بعد يوم، ملمحا إلى أن الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها تثير غضب الولايات المتحدة.

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران منذ إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في وقت سابق من العام الجاري وبدء إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.

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