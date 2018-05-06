بيونغ يانغ: نزع السلاح النووي ليس نتيجة العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | بيونغ يونغ - كوريا الشمالية - (رويترز)

قالت كوريا الشمالية إن اعتزامها نزع السلاح النووي الذي أعلنته خلال قمة تاريخية مع جارتها الجنوبية قبل نحو أسبوع، ليس نتيجة للعقوبات الأمريكية، مطالبةً واشنطن بعدم تضليل الرأي العام.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، دعا الولايات المتحدة بألا تتعمد استفزاز بيونغ يانغ بنشر قطع استراتيجية في كوريا الجنوبية، وأضاف أن هذا التصرف لا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لتخريب أجواء الحوار التي تم الوصول إليها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وتعاني كوريا الشمالية من سلسلة العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ سنوات في محاولة لكبح برامجها النووية والصاروخية.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن "بنزع السلاح النووي بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عقد، وكانت في 27 أبريل نيسان، إلا أن هذا التصريح لم يتضمن خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه إذا أخطأت الولايات المتحدة في تفسير نية كوريا الشمالية "المحبة للسلام" على أنها إشارة إلى الضعف وواصلت ضغطها وتهديداتها العسكرية، فلن يساعد ذلك على حل قضية نزع السلاح النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتزم لقاء كيم في فترة ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال إنه سيبقي على العقوبات والضغط على كوريا الشمالية "ولن يكرر أخطاء الإدارات السابقة"، مضيفا أن موقفه الصارم أدى إلى إحراز تقدم.

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