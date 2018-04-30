ترامب يقترح لقاء زعيم كوريا الشمالية في قصر السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل أن يكون اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قصر السلام، وهو المكان الذي انعقدت فيه قمة رئيسي الكوريتين الجمعة الماضية.

وكتب ترامب عبر صفحته على موقع تويتر، بإن إدارته تقوم بدراسة عدة دول لإستضافة الإجتماع، لكنه فضل أن يعقد في قصر السلام على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، لما له من رمزية خاصة على حد قوله.

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