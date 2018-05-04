كوريا الشمالية تبدأ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية

أخبار الآن| سول - كوريا الجنوبية - (يونهاب)

رصدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوادر بشأن اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات مسبقة لإغلاق مواقع التجارب النووية في بلدة كيل جو بإقليم هانغ كيونغ بكوريا الشمالية من أجل الكشف عن عملية الإغلاق أمام المجتمع الدولي.

وقال مصدر بوكالة الاستخبارات الوطنية، لوكالة "يونهاب" الإخبارية، "هناك إجراءات جارية لم يسبق رصدها في الماضي، تظهر في النفق الثالث من موقع بيونغ كيه-ري للتجارب النووية"، مرجحاً أن تكون "بوادر لإجراءات للالتزام بما اتفقت عليه الكوريتان في لقاء القمة.

وكانت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتقدان بأن النفق الثالث في الجزء الجنوبي من الموقع، جاهزاً تقنياً لإجراء تجربة نووية جديدة في أي وقت.

وذكر مصدر آخر رصد إزالة الكابلات من داخل النفق الثالث، ووجود القوى البشرية والمنشآت في مدخله للقيام بالإجراءات المسبقة، مضيفاً أنه لا يستطيع كشف التفاصيل، ولكنه يرصد التحركات في الموقع باعتبارها تغيرات ذات معنى.

وترى سيؤول أن البوادر التي رصدت في الموقع بعد القمة بين الكوريتين، من المرجح أن تكون جزءاً من إجراءات للالتزام بسرعة الإعلان عن إغلاق الموقع.

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اتفقا في لقاء القمة بينهما المنعقد في نهاية أبريل(نيسان) الماضي، على كشف إغلاق موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية، أمام المجتمع الدولي.

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