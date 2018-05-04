ترامب يؤكد تحديد موعد ومكان لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا، وألمح إلى إحراز تقدم فيما يخص إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.

وكان البيت الأبيض قال إن الاجتماع، وهو الأول بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في السلطة، قد يعقد في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يسعى ترامب لأن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

وقال ترامب للصحفيين ”نجري محادثات مهمة جدا مع كوريا الشمالية وحدثت أمور كثيرة بالفعل فيما يتعلق بالرهائن (الأمريكيين). أعتقد أنكم سترون أمورا جيدة للغاية“.

كما قال إنه لا يفكر في خفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية في إطار المفاوضات.

وأضاف ”القوات ليست محل نقاش“.

جاءت تصريحات ترامب قبل توجهه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس حيث سيلقي كلمة أمام اجتماع للاتحاد الوطني للأسلحة.

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