المغرب يتهم سفارة إيران لدى الجزائر بدعم جبهة البوليساريو

أخبار الآن| الرباط - المغرب - (وكالات)

اتهم المغرب سفير إيران في الجزائر، بالتورط في التدريب على حرب العصابات في المدن، وألاشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقال بيان للخارجية المغربية، إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي، الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

من جانبها استدعت الخارجية الجزائرية السفير المغربي في الجزائر، وعبرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.

وقالت مصادر دبلوماسية مغربية أن ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، قام بـ "زيارة عاجلة" قادته للعاصمة طهران؛ أبلغ فيها نظيره الإيراني جواد ظريف، قرار الرباط "قطع علاقاتها" مع طهران.

وأضافت المصادر أن "طهران مست خطا مغربيا أحمر، لا يمكن قبول أي دعم لجبهة البوليساريو الانفصالية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومساء الثلاثاء، أعلن بوريطة قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وغلق السفارة، وطرد السفير بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات حزب الله اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو.

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