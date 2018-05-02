هل تأمل ايران بتصدير ولاية الفقيه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

حول التحليل عن السياسة المتعمدة التي يتبعها النظام الايراني في أحداث الفوضى في المنطقة ومحاولاته الحثيثة تصدير ولايه الفقيه الى الخارج وخصوصا الى العراق.

ردود الافعال عليه كانت واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واعرب مستخدمو فيسبوك عن رفضهم التام للتدخل الايراني بشؤون العراق الداخلية. قمنا برصد بعضا من هذه الردود ضمن هذا التقرير

هل يمكن لإيران أن تأمل بتصدير ولاية الفقيه إلى العراق؟

تقرير نشرته اخبار الان مؤخرا سلط الضوء على السياسة المتعمدة التي تتبعها طهران لتصدير الفوضى الى المنطقة ومحاولاتها الحثيثة التسلل الى العراق .

التحليل اثار ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ..لا سيما على موقع فيس بوك .. العراقيون من أبناء الطائفة الشيعية أبدو قلقهم من ازدياد النفوذ الإيراني في بلادهم.. واتهموا النظام هناك بتأجيج الصراع الطائفي.

فين حين اكد مستخدمون بشكل عام رفضهم القاطع للتغلغل الإيراني في بلاد الرافدين وإصروا على استقلالية القرار العراقي.

غزوان الشاهين: تدخل ايران هو اكبر اسائه للعراق والشعب العراقي فهي تحاول ان تسيطر على العراق عن طريق احزابها.

غدر السنين: نحن في الوسط والجنوب نعارض ايران ولامكان لهم بيننا والعراق قلعة العروبه والصمود.

حمزة علي: انا من الطائفة الشيعية ... ارفض سياسة ايران ولااريدها ولا توصلني نحن من يحكم بلدنا ولا نريد اي تدخل خارجي.

يليا الشمري: نحن اهل العراق لا نريد تواجد الايرانيين في بلدنا.

ديوان زين: نعم بكل تأكيد وأول تصريح لخميني عند نزوله من الطائره مبدئنا الاساسي هو تصدير الثوره ولا توجد لدينا حدود محدده في جميع انحاء العالم

البداية والمحاولة كانت في الدول المجاوره وتم تأسيس الحرس الثوري لعدم ثقتهم بالجيش والقوات الامنيه ...حاولوا نقل ولاية الفقيه الى العراق ولكن العراقيين الشرفاء سيكونون سدأ منيعٱ ويفشلون كل مخططاتهم .

حسين عبد الامير: ايران العدو الاكبر للعراق فهي تريد دماره لا اعماره.. ومصالحها في المرتبة الاولى.

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