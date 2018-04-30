ترامب: سأتخذ قراري بشأن الاتفاق النووي الإيراني قريبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران منتصف الشهر القادم، مؤكدا أن الاتفاق الحالي غير مقبول؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره النيجيري في واشنطن.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن إيران كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وواصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بذلك، وعززت تلك الخبرة بعد توقيع الإتفاق النووي مع القوى العالمية.

واستعرض رئيس الوزراء صورا ووثائق على شاشة ضخمة في مقر وزارة الدفاع، وأعلن نتانياهو أنه سيكشف أدلة قاطعة عن برنامج إيران النووي السري الذي تخفيه منذ سنوات عن المجتمع الدولي، مؤكدا أن النظام في طهران كذب بعد توقيع الاتفاق مع الدول الكبرى في 2015.

وقال "إيران كانت مطالبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقول لها كل شيء حول الملف النووي، كان ذلك هو شرط تطبيق الاتفاق. لكن إيران كذبت".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تبادلت معلومات مخابراتية مع الولايات المتحدة تبرهن على مصداقية هذه المعلومات التي كشفها، مشددا على أن إيران كانت تكذب عندما قالت إنها لم تمتلك برنامجا للأسلحة النووية أبدا.

وتابع "إيران تخزن بشكل سري مشروع عماد من أجل استخدامه في وقت تختاره هي"، مضيفا "المشروع يهدف إلى تصميم وإنتاج واختبار 5 رؤوس حربية يزن كل واحد منها 10 كيلو طن من أجل تحميلها على صواريخ".

وأردف قائلا "المواد والوثائق التي نتوفر عليها تظهر أن إيران سمحت بمواصلة مشروع عماد وواصلت استخدام هذا البرنامج المنسق الذي يهدف إلى تطوير أجهزة نووية".

وعرض نتانياهو تسجيلات مصورة قال إنها تظهر منشأة نووية إيرانية، بالإضافة إلى صور لمركب يحوي أسلحة نووية مخزنة في صناديق محكمة الإغلاق.

وكشف رئيس وزراء إسرائيل أن إيران توسع نطاق صواريخها الباليستية، حيث قال "بدأت بـ100 كيلومتر ووصلت الآن إلى 1950 كيلومتر، يمكنها أن تصل إلى الرياض وتل أبيب وموسكو.. وهم يعملون على إيصالها لأماكن مختلفة في العالم".

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