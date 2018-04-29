إجماع أوروبي على ضرورة دعم الاتفاق النووي الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مكتبُ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان، إن زعماءَ بريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا على أن الاتفاقَ النووي مع إيران هو أفضلُ سبيل ٍ لمنعها من امتلاك سلاح ٍ نووي.

وأجرت ماي اتصالاتٍ هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة ِ الألمانية أنغيلا ميركل واتفقوا على أن الأمر قد يحتاجُ لتوسيع ِ نطاق ِ الاتفاق ليشمل َ قضايا مثل الصواريخ الباليستية وما سيحدثُ عند انقضاء أجل الاتفاق وأنشطةِ إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



وأضاف البيان ”إنهم ملتزمون بمواصلة العمل معا ومع الولايات المتحدة عن كثب فيما يتعلق بكيفية معالجة مجموعة التحديات التي تشكلها إيران بما فيها القضايا التي قد يشملها أي اتفاق جديد“.

وأضاف البيان أن القادة الثلاثة ملتزمون بمواصلة العمل معا ومع الولايات المتحدة عن كثب في ما يتعلق بكيفية معالجة مجموعة التحديات التي تشكلها إيران، بما فيها القضايا التي قد يشملها أي اتفاق جديد.

وأمهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يناير الماضي، الدول الأوروبية 120 يوما، تنتهي في مايو المقبل، لتعديل الاتفاق النووي، الذي وصفه بأنه يشتمل على عيوب مروعة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، إن إيران تتصرف بشكل أسوأ بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الأوربية والغربية في 2015.

وأضاف في تصريحات من الرياض أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيكون خيارنا في حال لم يتم تعديله، مشيرا إلى أن الاتفاق بشكله الحالي لم ينجح بردع إيران في كثير من المجالات

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