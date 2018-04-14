البنتاغون: استهدفنا منشآت خاصة بسلاح النظام السوري الكيماوي

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون مع رئيس هيئة الأركان الأميريكية المشتركة الجنرال دنفورد، إن استمرار العمليات مرتبط باستخدام النظام السوري للكيمياوي مجدداً.

واوضح البنتاغون إن الضربات طالت عدداً من المواقع المختلفة في سوريا، مضيفاً ان الغارات استهدفت مصنعاً لسلاح السارين في حمص، ومركزا علميا لأبحات السلاح الكيمياوي في دمشق، مضيفا ان الغارات دمرت كافة الأهداف التي تم تحديدها وان الموجة الاولى من الهجمات انتهت.

وشدد البنتاغون على أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية.

وقال ماتيس خلال المؤتمر الصحافي: انتقينا الأهداف بكل حذر وهي مرتبطة ببرنامج الأسد الكيمياوي، مضيفاً: استهدفنا فقط المنشآت الخاصة بسلاح الأسد الكيمياوي.

وقال البنتاغون: استخدمنا ضعف عدد الأسلحة مقارنة بضربات العام الماضي.