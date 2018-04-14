ضربة الخمسين دقيقة على سوريا انتهت وهذه الاماكن المستهدفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، السبت، إن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا، مضيفاً: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين خلال الضربات في سوريا.

وأضاف: ضربنا مركزا علميا لأبحات السلاح الكيمياوي في دمشق، مضيفاً دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت.

وقد استهدفت الضربات مركز البحوث العلمية في برزة بدمشق ومستودعات عسكرية في حمص، بحسب ما أعلن قائد الاركان الاميركي الجنرال جو دانفورد الذي أكد أن العملية انتهت، مشيرا الى أن الضربات في سوريا كانت مركزة لتجنب استهداف القوات الروسية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن "قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها". بينما اكتفى التلفزيون التابع للنظام السوري بالإشارة إلى "أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة" في شمال شرق دمشق.

وقال صحفيون موالون للنظام السوري إن بعض الضربات استهدفت مواقع لميليشيات حزب الله في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات من طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد 15 ميلا غربي حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين.