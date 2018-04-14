كيف رد النظام السوري على الضربة الثلاثية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اعتبر النظام السوري أن العدوان الثلاثي هو "انتهاك فاضح" و"مآله الفشل" مشددا على ان دفاعاته تصدت للضربات

وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول اقليمي بارز داعم لبشار الاسد، انه "تم اطلاق نحو 30 صاروخا على سوريا من قبل التحالف الثلاثي و قد اسقط ثلثها تقريبا وقد تلقينا انذارا روسيا مبكرا للضربة وتم اخلاء كل الاماكن العسكرية منذ أيام".

اعلام النظام السوري اكتفى بالإشارة إلى "أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة" في شمال شرق دمشق.

وقال صحفيون موالون للنظام السوري إن بعض الضربات استهدفت مواقع لميليشيات حزب الله في سوريا.



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