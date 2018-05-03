مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه الكامل مع المملكة المغربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد مجلس التعاون الخليجي تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني عن تأييده لإعلان المغرب قطع علاقاته مع إيران، معربًا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر "البوليساريو" عبر ميلشيا حزب الله الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.

والثلاثاء، أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران، بسبب تورطها "الواضح" في دعم جبهة الوليساريو التي تخوض تمردا مسلحا بهداف الانفصال بالصحراء الغربية، عبر دعم مليشيات حزب الله اللبنانية التابعة لإيران.

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