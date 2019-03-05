مشاهد قريبة للمعارك في الباغوز شرقي سوريا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cnn)

ما زالت المعركة الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في الباغوز شرقي سوريا محط أنظار المتابعين.

وفيما تمطر الغارات الجوية والمدفعية وقذائف الهاون تنظيم داعش، تحاول قوات سوريا الديمقراطية التقدم باتجاه حسم المعركة خلال بضعة أيام. ومن المرجح أن نهاية هذه المعركة ستؤدي الى انتهاء تواجد التنظيم بشكل كامل من منطقة شرق الفرات.

وفيما يلي فيديو يظهر عن قرب التحركات والتفاصيل التي تجري على ساحة معركة، ومن الملاحظ أنه على الرغم من الهجمات واطلاق النار الكثيف في المكان الا ان الفيديو يظهر أناسا يمشون بين الخيام. كما يظهر الفيديو مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية وهي تقوم بتحضير أسلحتها ليلاً تمهيداً للمعركة.

تجدر الاشارة الى أن عدد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في الباغوز ما زال مجهولاً.

مصدر الصورة: ara.yekiti-media

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