الأكراد يبررون بطء عملياتهم في الباغوز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت قواتُ سوريا الديمقراطية أمس الأحد بياناً كشفت فيه سببَ تأخرها في استعادةِ بلدة الباغوز شرقي سوريا آخرَ معقلٍ لتنظيمِ داعش الإرهابي.

وعزا البيان الصادر باسم قيادةِ حملة عاصفة الجزيرة، بُطَء تقدمِ المقاتلين الكرد لحرصِهم على عدمِ إلحاقِ الأذى بالمدنيين الذين يتخذُهم الإرهابيون دروعاً بشرية.

وقال البيان: "حملتنا العسكرية مستمرة للسيطرة على آخر جيب لـ "داعش" في الباغوز، ولكن قواتنا تتقدم ببطء حرصاً منا على تحرير من تبقى من المدنيين الذين يحتفظ بهم إرهابيو داعش لاستخدامهم دروعاً بشرية، وتفادياً لإلحاق الأذى بالمدنيين".

وأكد البيان أن "معركة السيطرة على الباغوز ستنتهي في مدة زمنية قصيرة".

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