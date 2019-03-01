سوريا الديمقراطية تبدأ معركتها الأخيرة ضد داعش

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.

وكتب المتحدث باسم هذه القوات، مصطفى بالي، في تغريدة عبرتويتر، أن قواته بعد ان استكملت إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير كذلك مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبق في الباغوز سوى الإرهابيين"، مضيفاً أن قواته بدأت التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا".

وأضاف بالي أن الهجوم بدأ عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي وسينتهي حين ينتهي آخر مسلح من تنظيم داعش مشيراً إلى أن القصف بالسلاح الثقيل قد بدأ بالفعل.

وتم الجمعة اجلاء عشرات الأشخاص في ستّ شاحنات في إطار الدفعة السابعة ممن تم إجلاؤهم خارج الباغوز منذ 20 شباط/فبراير.

وأكد المتحدث باسم "قسد" مصطفى بالي خروج آخر دفعة من المدنيين اليوم الجمعة مضيفاً أن أولئك الذين خرجوا أكدوا أنه لم يبقَ أحد وأن الذين بقوا لا يريدون الخروج. وأن الباقين في الباغوز هم من تنظيم داعش.

وتابع بالي أنه في حالة اكتشاف وجود مدنيين أثناء التقدم فسيتم العمل على عزلهم أو تجنيبهم الاشتباك.

ومنذ بدأت قوات سوريا الديموقراطية عمليتها لطرد داعش من شرق دير الزور تقلصت المناطق التي احتلها التنظيم تدريجياً إلى بقعة صغيرة عند أطراف الباغوز المحاذية للحدود العراقية.

وعلّقت قوات سوريا الديموقراطية عملياتها العسكرية منذ أسبوعين، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين، كـ"دروع بشرية".

وخرج في الأيام الأخيرة آلاف الرجال والنساء والأطفال بينهم عدد كبير من الأجانب من المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

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