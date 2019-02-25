تحرير 11 طفلاً أيزيدياً في منطقة الباغوز من داعش

أخبار الآن| كردستان - العراق - (وكالات)

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين التابع لحكومة إقليم كردستان في دهوك، تحرير 11 طفلاً أيزيدياً من قبضة تنظيم داعش في منطقة "باغوز" السورية.

وقال حسين القائدي: "وصلتنا معلومات مؤكدة ووثيقة عن تحرير 11 طفلاً أيزيدياً في منطقة باغوز السورية، وهؤلاء الأطفال اختطفوا في 3 أغسطس(آب) 2014 في قضاء سنجار".

وتابع "حسب المعلومات فإن تنظيم داعش الإرهابي قتل عائلات الأطفال، ودربهم في معسكراته، وغير أفكارهم ودينهم".

وأضاف أن "أولئك الأطفال موجودون الآن في البيت الأيزيدي في شمال سوريا، وسيرسلون إلى ذويهم بأسرع وقت".

واختطف تنظيم داعش أكثر من 6 آلاف أيزيدي بعد الاستيلاء على منطقة شنكال أوائل أغسطس(آب) 2014، وأمكن تحرير أكثر من 3 آلاف منهم، ولايزال مصير حوالي 3 آلاف آخرين، بينهم أطفال ونساء مجهولاً حتى اليوم.

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