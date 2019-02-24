1000 مقاتل من داعش تسللوا إلى العراق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ذكر تقرير أن أكثر من ألف مقاتل في تنظيم داعش تسللوا الى العراق، عن طريق سوريا، لافتة إلى أن أكثر من 5 آلاف آخرين مهمتهم زعزعة الأمن في البلد. وكالة "أسوشييتد برس" ذكرت مسؤولين أمريكيين وعراقيين يقولون إنّ مقاتلين مهزومين من تنظيم داعش في سوريا يتسللون عبر الحدود الى العراق، وهو أمر من شأنه أن يزعزع الاستقرار الأمني في البلد.

وأضاف التقرير: "استناداً لثلاثة مسؤولين استخباريين عراقيين ومسؤول عسكري أمريكي، فانه خلال الأشهر الستة الماضية تسلل مقاتلون من داعش يقدر عددهم بأكثر من 1000، عبروا الحدود الصحراوية الواسعة الى داخل العراق متحدّين عملية عسكرية واسعة تشنها الولايات المتحدة وقوات كردية سورية لطرد ما تبقى من داعش في شرقي سوريا".

وتابع، أن "خلايا نائمة للتنظيم تعمل في أربع محافظات عراقية تنفذ فيها عمليات اختطاف واغتيالات وكمائن بعبوات ناسفة جميعها تهدف الى ترويع السكان المحليين واسترجاع نهج الابتزاز الذي اعتمده التنظيم المتطرف قبل ست سنوات في تمويل عملياته وتعزيز قوته".

ونقلاً عن المتحدث باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، أن داعش يحاول إثبات وجوده في العراق بسبب الضغط الذي يتعرض له في سوريا". واستناداً لأحد المسؤولين الاستخباريين الذين تحدثوا للوكالة المعروفة، فإن “عدد المسلحين في العراق مع رتبهم يقدر ما بين 5 الى 7 آلاف، حيث يختبئون في المناطق الصحراوية والوعرة النائية”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية نجحت بمحاصرة مقاتلي داعش في جيب تقل مساحته عن كيلو متر مربع واحد في منطقة الباغوز السورية على ساحل نهر الفرات بمحاذاة شريط حدودي مع العراق بطول 600 كم تقريباً.

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