هاربون من الباغوز: الفقر والجوع يضرب داعش

أخبار الآن| الباغوز – ديرالزور - سوريا (روناك شيخي)

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير مزيد من المدنيين من الجيب الاخير لتنظيم داعش في الباغوز شرقي دير الزور، فقد بلغ العدد الاخير من الذين تم اجلائهم حوالي 3000 شخص معظمهم نساء وأطفال. الهاربون من التنظيم تحدثوا عن الجوع والفقر الذي عانوا منه في ظل داعش في حين كان اعضاء التنظيم يحتكرون كل المواد الغذائية والأموال.

تواصل قوات سوريا الديمقراطية اجلاء المدنيين من اخر جيب لتنظيم داعش في بلدة الباغوز حيث تم اجلاء ما يقارب الالفي شخص اليوم بواسطة فرق خاصة احد زوجات داعش تقول ان ابو بكر البغدادي امرهم بالخروج

تقول سليمة وهي إحدى الهاربات من الباغوز: "لم نملك المال للخروج وبقينا محاصرين ولا زال هناك كثيرون مثلنا واكثر وجميعهم يرغبون بالخروج".

أم احمد وهي هاربة أيضا ن داعش وأم لأربعة اطفال عانت الجوع والبرد لان زوجها لم يكن ضمن عناصر التنظيم، تقول: "فقط نحن العوام عانينا من الجوع ام الاجانب كانوا يحصلون على الطعام بسهولة وجميع المقربين للتنظيم والذي يملك المال يأكل والذي لا يملك يبقى هكذا حيث قاموا بإيذائنا كثيرا وقد كان عناصر التنظيم يحاصروننا ويستولون على السيارات المحملة بالمواد الغذائية".

لم يكن جميع من خرجوا من المدنيين بل احتوت هذه المجموعة على نسبة كبيرة من عوائل التنظيم حيث يتم فرزهم والتأكد من هوياتهم قبل ترحيلهم الى اماكن أمنة.

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