هانت: اتفاق سلام الحديدة قد يموت في أسابيع

أخبار الآن | عدن – اليمن (وكالات)

حذر وزيرُ الخارجية البريطاني جيريمي هانت من فشلِ عمليةِ السلام في مدينةِ الحديدة اليمنية. الوزيرُ البريطاني خلال زيارةٍ مفاجئة إلى عدن

قال إن الجميعَ أمامَ فرصةً أخيرة لنجاحِِ عملية ستوكهولم للسلام، وهذه العملية قد تموت في غضونِ أسابيع إذا لم تلتزم ميليشيا الحوثي بالوفاء بتعهداتِها طبقاً لاتفاق ستوكهولم.

ووصل هانت أمس الأحد إلى عدن قادماً من الرياض، في زيارة لم يكن معلناً عنها ضمن جدول جولته الإقليمية التي يقوم بها لتحريك عملية السلام في اليمن.

وكان هانت اجتمع السبت في الرياض بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبحث معه ما وصفه بـ"الهدنة الهشة" في الحديدة.

واشتكى الوزير البريطاني من بطء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في السويد في ديسمبر الماضي بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برعاية أممية.

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