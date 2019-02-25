اليمن: إنهاء الانقلاب شرط للسلام باليمن

أخبار الآن | جنيف – سويسرا (وكالات)

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك اليوم الاثنين، إن مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. عبد الملك شدد على أن السلام في اليمن يجب أن يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة القانون التي ينشدها كل اليمنيين"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية في تحقيق السلام في بلاده.

تصريح عبد الملك جاء خلال كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث يعقد مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني: إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب (الحوثي) ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم وفقا للمرجعيات الثلاث المقررة محلياً وإقليمياً.

واستعرض عبد الملك المرجعيات، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.

اقرأ المزيد:

اليمن يترقب انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ بالحديدة