اليمن يترقب انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس في اليمن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الإنتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وكان وفد الحكومة اليمنية قد جدد موافقته على الخطة في رسالة وجهت للجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار، حيث أكدت التزامها بالخطة شرط أن يتم نزع الألغام وإخراج المتمردين الحوثيين , فضلا عن وضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد.

وبحسب الخطة فإن عملية الانسحاب من ميناء الحديدة ومناطق التماس في المدينة تستكمل خلال 11 يوما.

وستنسحب خلالها الميليشيات من ميناء الحديدة خمسة كيلومترات، وتنسحب القوات الحكومية ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر، جنوب مطاحن البحر الأحمر، يقابلها انسحاب الميليشيات 350 مترا شمالا، وفتح الطريق إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر.

وقالت مصادر يمنية أن لوليسغارد أبلغ الوفد الحكومي بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة من اللقاءات ستتم بعد تنفيذ أول خطوة من المرحلة الأولى من الاتفاق، المتمثلة بـ"انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الصليف ورأس

عيسى"، لوضع آلية عودة الطواقم وفقا للقانون اليمني واتفاق استكهولم.



اقرا: اليمن يطالب بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية