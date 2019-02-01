سابقة لبنانية - عربية: 4 وزيرات في حكومة واحدة وبسجلات حافلة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هي سابقةٌ في تاريخ لبنان، أن يتمّ تعيين 4 وزيرات في الحكومة الجديدة التي أبصرت النور يوم الخميس في 31 كانون الثاني/يناير. أمّا السابقة الأبرز، فهي أن تكون سيدة أول وزيرة داخلية، ليس في لبنان فقط، بل على صعيد العالم العربي ككل.

بعد 9 أشهر.. حكومة لبنان تبصر النور بمشاركة 4 نساء وزيرات

من ريا الحسن (وزيرة الداخلية) إلى ندى البستاني (وزيرة الطاقة والمياه)، وصولاً إلى فيوليت خيرالله الصفدي (وزيرة دولة لشؤون المرأة) و مي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية)، جميعهنّ لديهنّ سجلٌ حافلٌ بالإنجازات والتقديمات على الصعيد الوطني في لبنان بمجالاتٍ مختلفة.

فمن هنّ هؤلاء اللواتي انشغل اللبنانيون في تناقل صورهنّ وأخبارهنّ، وعقدوا الآمال عليهنّ للتغيير؟

ريا الحسن... وزيرة داخلية برتبة "السيدة الأولى"

البداية من عند ريّا الحسن، تلك الوزيرة التي تمسكُ بزمام وزارة "سيادية" في لبنان، البلد الذي يعتبر الأمن الداخلي والوطني من أكثر الأمورِ بروزاً على ساحته.

هي ريّا حفّار الحسن، ولدت في لبنان عام 1967، وهي أمّ لـ3 بنات. في العام 1987، نالت الحسن شهادة جامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعام 1990 نالت شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

تتميّز الحسن بسجلٍ مهني بارزٍ وحافل، فهي خبيرة بالشؤون المالية والإقتصادية، وقد عُيّنت وزيرة للمالية في لبنان بين تشرين الثاني 2009 و13 حزيران 2011.

بين تموز 2003 وشباط 2005، كانت الحسن عضواً في مكتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كما تابعت المهام نفسها مع رئيس الوزراء عمر كرامي. في إطار مهامها، تولّت الحسن مسؤوليات عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم الرئيس في عددٍ من السياسات وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.

كانت الحسن عضواً في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج "باريس 3"، كما كان لها الدور الأبرز في تكريس الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية، لإنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.

إلى جانب ذلك، فقد أشرفت الحسن على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي، كما شاركت في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني - شمال لبنان.

عملت الحسن كمديرة للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي: "دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية"، كما كانت مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء". وبين كانون الأول 2000 وحزيران 2003، عملت الحسن كمستشارة وزير الإقتصاد والتجارة، وكانت مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي "المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة". وبين تشرين الثاني 1992 - شباط 1995، وآذار 1995 وآب 1999، كانت الحسن مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية.

(lbci)

ندى البستاني - وزيرة الطاقة والمياه

ومن ريّا الحسن إلى ندى البستاني، وزير الطاقة والمياه الحكومة اللبنانية الجديدة. هي شابة تبلغ من العمر 35 عاماً، عاشت فترة في الإغتراب وتابعت دراساتها العليا في الإدارة في فرنسا. البستاني "حِزبية" وتنتمي إلى التيار الوطني الحر. تميّزت بسجلٍ مهني غني بالخبرة، حيثُ عملت لمدة 4 سنوات في الاستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية.

كان للبستاني دورٌ بارز في وزارة الطاقة والمياه، حيثُ عملت فيها في العام 2010، على تنفيذ ورقة سياسية لقطاع الكهرباء في لبنان، وعملت مستشارة لوزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل. ساهمت البستاني في تقديم مشاريع تتعلق بالهيكلة التنظيمية لوزارة الطاقة والمياه ومؤسساتها. في العام 2016، تمّ تعيينها منسقة اللجنة الإستشارية للطاقة والمياه في لبنان.

(تويتر Nadaboustani@)

فيوليت خيرالله الصفدي - وزيرة الدولة لشؤون المرأة

قبل أن تكون وزيرة لشؤون المرأة، فإنّ فيوليت خيرالله الصفدي إعلامية، حيث انطلقت مسيرتها من "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، وعملت كمذيعة برامج ثم مذيعة لنشرة الأخبار المسائية، ومقدّمة برامج على محطة "MTV" اللبنانية حتى العام 2011.

ولدت خيرالله الصفدي في العام 1981، وهي متأهلة من الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، وهي أم لولدين. تخصّصت خيرالله الصفدي في إدارة الأعمال الدولية من جامعة سيدة اللويزة، وتتابع حالياً دراسات عليا في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة سيدة اللويزة. منذ العام 2010، تشغل خير الله الصفدي منصب المدير التنفيذي لـ"مجموعة الصفدي القابضة"، وترأس حالياً جمعية "أكيد فينا سوا" و "جمعية صفدي الثقافية" و "مركز الصفدي الثقافي".

علمت الصفدي كمستشارة إعلامية في وزارتي الإقتصاد والمالية بين العام 2010 وحتى العام 2014، وحائزة على شهادة تنفيذية في القيادة العامة، التفاوض وصنع القرار من جامعة هارفرد. وحالياً، فإنها تشغل المناصب التالية: عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عضو في مجلس الأمناء في جامعة سيدة اللويزة، نائب رئيس جمعية الأهل لدعم التوحد AAAعضو في المجلس الإداري النسائي لبرنامج المرأة والسياسة العامة في كلية كينيدي في جامعة هارفرد.

(جريدة الجمهورية اللبنانية)

مي شدياق - وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية

هي إعلامية معروفة في الميدان الإعلامي اللبناني. ولدت في العام 1963، وبدأت عملها كمذيعة في إذاعة صوت لبنان عام 1982، ثم مراسلة ومذيعة أخبار في تلفزيون "آل بي سي" منذ عام 1985.

بين عام 1989 و1990، تولّت شدياق رئاسة قسم الإعلام في سفارة لبنان في سويسرا. حائزة على شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والتواصل من جامعة باريس الثانية، وهي أستاذة في مواد الصحافة والتلفزيون والراديو في جامعة سيدة اللويزة منذ العام 1997. هي منتمية إلى حزب "القوات اللبنانية"، عملت في قطاع العقارات بين عام 1994 و 1998. أثناء مسيرتها مع الـ"آل بي سي"، أعدت وقدمت برنامج الحوار السياسي الصباحي "نهاركم سعيد" بين عام 1998 و2005.

في العام 2005، تعرّضت شدياق لمحاولة اغتيال، من خلال تفجير عبوة ناسفة بسيارتها، ما أدى إلى فقدان ساقها اليسرى وذراعها. استمرّ علاج لـ10 أشهر، خضعت خلالها للعديد من العمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. وبعد ذلك، أسست مؤسستها "مي شدياق فونديشن" لعلوم الإعلام، وأطلقت برنامجها الحواري السياسي بعنوان "بكل جرأة" عبر "آل بي سي"، وأعلنت وقف تقديمه عبر الهواء مباشرة في 3 شباط 2009.

(جريدة الجمهورية اللبنانية)

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