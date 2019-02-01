من هي ريا الحسن.."السيدة الاولى" في "الداخلية اللبنانية"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)





في خطوة لافتة وجريئة وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري تعيين ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات، ما لاقى استحسان الشارع العربي عموماً واللبناني خصوصاً.

فمن هي ريا الحسن السيدة الاولى لوزارة الداخلية؟

تاريخ الميلاد: كانون الثاني 1967

متأهلة من الدكتور جناح الحسن

لديهما ثلاث بنات: دانا (مواليد 1993)، راما (مواليد 1995)، زين (مواليد 2004).

عينت في 8 نيسان 2015 ومازالت تشغل منصب رئيس مجلس ادارة - مدير عام المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

وكانت وزيرة للمالية في الحكومة الاولى للرئيس سعد الحريري بين تشرين الثاني 2009 – حتى 13 حزيران 2011

تموز 2003 - شباط 2005

عضو في مكتب رئيس الوزراء. مسؤولة عن مشاريع عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج "باريس 3".

ترؤس الجهود بالانابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.

الاشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي.

المشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.

مديرة مشروع للمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي "دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية".

مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء".

نيسان 2005 - تشرين الاول 2005

اختصاصية برنامج للحوكمة الاقتصادية واستهداف الفقر في مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي.

كانون الاول 2000 - حزيران 2003

مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة.

مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي "المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة".

أيلول 2000 - تشرين الثاني 2000

مسؤولة أولى للائتمان العليا، بنك البحر المتوسط

قسم الخدمات المصرفية للشركات.

أيلول 1999 - آب 2000

مساعدة مسؤول الائتمان، بنك بيبلوس

قسم الخدمات المصرفية للشركات، القسم التجاري.

آذار 1995 - آب 1999

مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية.

مشروع المساعدة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي حول "تعزيز الإيرادات والإدارة المالية".

تشرين الثاني 1992 - شباط 1995

مستشارة وزير المالية.

آذار 1991 الى تشرين الاول 1992

مساعدة مدير، مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين (MGSG).

دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.

التعليم

- جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة. درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص في التمويل والاستثمار، شباط 1990.

- الجامعة الاميركية في بيروت، بكالوريوس في إدارة الأعمال، حزيران 1987.

- مدرسة الانترناشونال كولدج. بكالوريا جزء الثاني، علوم تجريبية، حزيران 1984.