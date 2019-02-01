ريا الحسن... وزيرة داخلية برتبة "السيدة الأولى"

في سابقة لم يعهدها تاريخ لبنان السياسي، عُيّنت ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية الجديدة التي اعلن الرئيس رئيسها سعد الحريري عن تشكيلها مساء امس من القصر الجمهوري في بعبدا.

وأكدت الحسن​ أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أولاها وزارتان صعبتان ثقيلتان، وهذا يبرهن مدى الثقة التي لدى الحريري بقدرة النساء"، وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت الحسن أن "هذه المرة الثانية يبرهن الحريري إيمانه بقدرة النساء بمواقع صنع القرار".

هذا التعيين لاقى استحساناً واسعاً بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فأطلق البعض على الحسن لقب "السيدة الأولى" وذلك للدلالة على كونها اول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ لبنان، حيث ضجت المنصات بإسمها فور الاعلان رسمياً عن توليها هذا المنصب. وهذه كانت أبرز التعليقات:

الاعلامية جيسيكا عزار قالت: "اسم وزير الداخلية او بالأحرى وزيرة الداخلية، يشكل صدمة ايجابية ريا الحسن اول امرأة في تاريخ لبنان تتسلم وزارة الداخلية بعد ان كانت الحسن اول امرأة تتسلم وزارة المالية ايضا في حكومة الرئيس سعد الحريري".

إشارة الى ان الحسن عينت وزيرةً للمال في حكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان في الفترة من 9 تشرين الثاني 2009 حتى 13 حزيران 2011.

أما الصحافية ديانا مقلد فكتبت عبر "تويتر": "مبروك ريا الحسن.. اول وزيرة داخلية عربية .. يبدو أن حصة النساء تتحسن في الحكومة الجديدة .. وفي الشهر التاسع ولدت الحكومة".

والمخرج ناصر فقيه نوه بهذه الخطوة مغرداً: "ريا الحسن اول وزيرة للداخلية في لبنان والعالم العربي. برافو شيخ سعد".

السياسي اللبناني فارس سعيد قال: " ريّا الحسن وزيرة داخليّة.. ضربة معلّم".

أما الناقد السياسي بيار حشاش قال: "مبروك للبنان وتيار المستقبل وللمرأة اللبنانية ، معالي وزير الداخلية ريا الحسن".