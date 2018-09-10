أحكام مرتقبة ضد قتلة الحريري بعد 13 عاما من الجريمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت المرافعات الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والتي تُحقق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري،



في مؤشر ٍ على قرب انتهاء المحاكمات، التي تجرى في غياب المتهمين والمشتبه بهم.

يذكر أن جميع المتهمين الذين استدعتهم المحكمة للمثول أمامها، هم من "حزب الله"، ويرفض الحزب تسليمهم ويُتوقع الحكم عليهم غيابيا.

بدأت المرافعات الختامية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، والتي تحقق بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، كمؤشر على قرب انتهاء المحاكمات، التي تجرى في غياب المتهمين والمشتبه بهم من عناصر «حزب الله».

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، سيتوجه إلى مقر المحكمة للمشاركة بتلك المرافعات الختامية.

وجميع المتهمين الذين استدعتهم المحكمة للمثول أمامها، هم من "حزب الله"، ويرفض الحزب تسليمهم ويتوقع الحكم عليهم غيابيا.

ويرفض "حزب الله" قطعيا إمكانية تورطه بهذا الحادث الذي جرى في 14 فبراير 2005، وأسفر عن مقتل "رفيق الحريري" و21 آخرين، بعد تفجير موكبه خلال سيره في العاصمة «بيروت».

وسبق أن قُتل المتهم الرئيس في القضية، "مصطفى بدر الدين"، الذي يعتبر العقل المدبر لعملية الاغتيال، بحسب المحكمة.

وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مداولاتها في عام 2009، لتصبح أول محكمة جنائية دولية تنظم في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

يشار إلى أن هذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ محاكمة المجرمين النازيين في نورمبرج عام 1945، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.



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