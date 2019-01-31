بعد 9 أشهر.. حكومة لبنان تبصر النور بمشاركة 4 نساء وزيرات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد 9 أشهرٍ على المخاض العسير الذي شهدته مفاوضات تشكيلها، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الخميس، "ولادة" حكومة بلاده الجديدة.

وجاء إعلان تشكيل الحكومة من مقر قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، وذلك بعد لقاء الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وفور انتهاء اجتماع الرؤساء الثلاثة، أذاع مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير مراسم تشكيل الحكومة. وفي مؤتمرٍ صحافي عُقد من القصر، أدلى الحريري بتصريحٍ أعلن فيه "تشكيل حكومته الجديدة المؤلفة من 32 وزيراً، من بينهم 4 نساء وهنّ: ريا الحسن (وزيرة داخلية) - ندى بستاني (وزيرة طاقة) - فيوليت خيرالله (وزيرة دولة لشؤون المرأة) - مي شدياق (وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية).

وقال الحريري: "منذ مدة طويلة مرت ووصلنا الى تشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، ونبقى مع رئيس الجمهورية فريقاً واحداً في خدمة البلد، ونعتذر من اللبنانيين على التأخير، ونؤكد أن مهمة عمل الحكومة والتضامن داخل مجلس الوزراء، فنحن أمام تحديات اجتماعية واقتصادية".

واعتبر الحريري أنّ "الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح، والقضايا لا تحتمل التأخير والمساومات، والتعاون بين الوزراء واجب لنكون على مستوى التحدي، وجدول أعمال للحكومة لا يحتمل التأخير وزمن المسكنات انتهى"، لافتاً إلى أنّ "التمويل موجود والمطلوب قرار التنفيذ، وهذا القرار يحتاج الى اصلاحات ادارية والتمويل لا يكون الا باصلاحات جدية".

وأضاف: "وجودنا في الحكومة مهمة ليست بسهلة، ولا خيار أمامنا الا تحمل المسؤوليات، وأعتمد على جميع الوزراء في بناء الدولة".

وختم الحريري معلناً عن "عقد جلسة لإعداد البيان الوزاري ظهر يوم السبت المقبل".

الإسم الوزارة سعد الحريري رئيساً للحكومة غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين الياس بو صعب وزيراً للدفاع علي حسن خليل وزيراً للمالية ندى البستاني وزيرة للطاقة والمياه البير سرحان وزيراً للعدل اكرم شهيب وزيراً للتربية محمد داوود داوود وزيراً للثقافة محمد شقير وزيراً للإتصالات جميل جبق وزيراً للصحة يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال وائل بو فاعور وزيراً للصناعة محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة غسان عطالله وزيراً للمهجرين ريشارد قيومجيان وزيراً للشؤون الإجتماعية حسن اللقيس وزيراً للزراعة فادي جريصاتي وزيراً للبيئة كميل أبو سليمان وزيراً للعمل أوديس كيدانيان وزيراً للسياحة جمال الجراح وزيراً للإعلام منصور قطيش وزيراً للإقتصاد سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين فيوليت خيرالله وزبرة الدولة لشؤون المرأة مي شدياق وزيرة دولة لشون التنمية الإدارية

(ريا الحسن - وزيرة الداخلية والبلديات - لها)

(ندى البستاني - وزيرة الطاقة والمياه - twitter.com/nadaboustani)

(فيوليت خيرالله - وزيرة الدولة لشؤون المرأة- lebanonfiles)

(مي شدياق - وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية - صحيفة النهار اللبنانية)

مصدر الصورة: صحيفة النهار اللبنانية

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