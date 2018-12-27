قريبا السعوديون يمكنهم السفر إلى لبنان مجددا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلن السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، أنّه سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان، فور تشكيل الحكومة اللبنانية.
وأوضح البخاري خلال لقائه وفدًا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، إلى أن المملكة تعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنّ سياسة السعودية الخارجية في ما يتعلّق بلبنان، ارتكزت منذ تأسيسها على تحقيق سيادتها وأمنها واستقرارها.
وخلال الزيارة التي عقدت في مقر السفارة، وترأسها محمد شاهين، بحضور السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة، تم نقاش العلاقات بين البلدين، في مختلف الصعد التاريخية، الاقتصادية، التجارية، الاجتماعية والانسانية، إضافة الى التحضير للقمة الاقتصادية العربية الّتي ستُعقد في بيروت في كانون الثاني المقبل.
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