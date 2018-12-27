قريبا السعوديون يمكنهم السفر إلى لبنان مجددا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن السفير السعودي في بيروت، ​وليد البخاري​، أنّه سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان، فور ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية.

وأوضح البخاري خلال لقائه وفدًا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، إلى أن المملكة تعمل على مأسسة ​العلاقات اللبنانية السعودية​ في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنّ ​سياسة​ السعودية الخارجية في ما يتعلّق بلبنان، ارتكزت منذ تأسيسها على تحقيق سيادتها وأمنها واستقرارها.

وخلال الزيارة التي عقدت في مقر السفارة، وترأسها محمد شاهين، بحضور السفير اللبناني في السعودية ​فوزي كبارة​، تم نقاش العلاقات بين البلدين، في مختلف الصعد التاريخية، الاقتصادية، التجارية، الاجتماعية والانسانية، إضافة الى التحضير للقمة الاقتصادية العربية الّتي ستُعقد في ​بيروت​ في كانون الثاني المقبل.

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