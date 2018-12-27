الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عودة العمل في سفارة الدولة في العاصمة السورية دمشق. كما أعربت الوزارة عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن القائم بالأعمال بالنيابة "باشر مهام عمله من مقر السفارة اعتباراً من اليوم". وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

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