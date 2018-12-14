الحريري يأمل بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل نهاية العام

أخبار الآن | بيروت - لبنان (أ ف ب)

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أمس عن ثقته بإمكانية تشكيل حكومة قبل نهاية العام الحالي , وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من الجهود المضنية للتوصل إلى حل يناسب جميع الأطراف. يشار الى أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد كلف الحريري تشكيل الحكومة , بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو/ أيار الفائت, وكانت الأولى منذ تسع سنوات.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل.

وخلال مشاركته في مؤتمر لمعهد "شاتام هاوس" في لندن، قال الحريري الخميس "أنا واثق إلى حد كبير بأنه سيكون لدينا حكومة بحلول نهاية العام". وركز الحريري في كلمته على التشجيع على الاستثمار في لبنان، وأهمية تفعيل مخرجات مؤتمر سيدر الذي حصل لبنان خلاله على دعم بقيمة تفوق 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى.

وقال الحريري "سنشكل الحكومة قريباً جداً. التركيز اليوم على كيفية تفعيل (مخرجات مؤتمر) سيدر وإن كنا قادرين في لبنان على العمل بحكومة تكليف أعمال". وحذرت فرنسا الشهر الحالي من أن لبنان قد يخسر المساعدات والاستثمارات في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول.

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