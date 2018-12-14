قوات سوريا الديمقراطية تطرد داعش من هجين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من طرد تنظيم داعش من هجين في شرق سوريا, وباتت تسيطر على المدينة, على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر ميدانية أن قوات سوريا الديمقراطية , تمكنت من طرد داعش من هجين , بعد أن شهدت المعارك انهيارا في صفوف التنظيم الارهابي.

و كان المرصد السوري لحقوق الانسان أوضح أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على منطقة السوق ومنطقة البو خاطر، الأمر الذي أجبر داعش على الانسحاب من كامل بلدة هجين.

وحسب معطيات المرصد، فإن تنظيم داعش فجر ما لا يقل عن 5 عربات مفخخة الأربعاء الماضي في محاور بلدة هجين ضمن جيبه الأخير عند ضفاف نهر الفرات الشرقية من دون أن يتمكن من الحفاظ على مواقعه في آخر جيوبه.

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