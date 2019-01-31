تشكيلة حكومية جديدة في لبنان بعد 9 أشهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في لبنان.. أعلن في قصر بعبدا اليوم عن التشكيلة الحكومية الجديدة في خطوة نحو إنهاء 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية.

الحكومة الجديدة التي تتألف من 30 وزيراً ستكون ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب الله والمالية لحركة أمل.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها.

وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.

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