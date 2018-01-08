إنقاذ 290 مهاجرا إفريقيا قبالة السواحل الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

أعلنت البحرية الليبية عن انقاذ 290 مهاجرا الاحد قبالة السواحل الليبية كانوا على متن زورقين متهالكين، واضافت البحرية انها عثرت ايضا على جثتي امرأتين بين المهاجرين. وتمت عمليتا الانقاذ مقابل سواحل طرابلس واجازتا نقل 290 مهاجرا الى العاصمة على ما اوضحت مصادر في البحرية الليبية

وتعذر على الزليطني تحديد اسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الافريقية. وافاد بابا كوني من مالي عن انقطاع محرك الزورق بعد تسرب الماء اليه مؤكدا "كنا متوقفين منذ الساعة السادسة فجرا" عندما وصلت البحرية الليبية بعد الظهر.

واوضح الزليطني ان 150 مهاجرا آخر كانوا في مركب اخر موشك على الغرق عند وصول الانقاذ. ولقي 25 شخصا على الاقل مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي انقاذ.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. واعلنت الداخلية الايطالية ان جهود ايطاليا لثني المهاجرين عن الانطلاق من ليبيا أثمرت تراجعا بنسبة 70% في عمليات الإبحار من هذا البلد في النصف الثاني من 2017 مقارنة بالعام السابق، وحدت العدد الاجمالي للمهاجرين الذين وصلوا ايطاليا في العام الفائت بـ119 الفا تقريبا.

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