قتلى وجرحى بإنفجار في مدينة إدلب شمال غرب سوريا

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

قتل نحو 30 شخصا واصيب عشرات بجروح، إثر انفجار استهدفَ مقرَ فصيلَ "اجناد القوقاز" التابع ِ لهيئة تحرير الشام أو ما ما كانَ يُعرف بـ"جبهة النصرة سابقا"، وذلك في مدينة ادلب شمالي سوريا، بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.

ولم يتمكن المرصد السوري من تحديد ما اذا كان التفجيرُ ناتجاً عن سيارةٍ مفخخة أو استهدافٍ بقصفٍ جوي، إلا أن ناشطين سوريين رجحوا استهداف المقر بسيارة مفخخة.

وأسفر التفجير عن اصابة العشرات بجروح خصوصاً في صفوف المسلحين، وفق عبد الرحمن الذي أشار الى أن "مقر أجناد القوقاز تدمر بشكل شبه كامل، كما طالت الأضرار المباني المحيطة به".

ويتألف فصيل "أجناد القوقاز" من مئات المقاتلين القادمين من منطقة القوقاز في وسط آسيا ويتحالفون مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ويشاركون إلى جانبها اليوم في المعارك ضد النظام السوري في ريف ادلب الجنوبي.

وتحتل هيئة تحرير الشام الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتدور حالياً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي معارك عنيفة بين جيش النظام السوري من جهة و"هيئة تحرير الشام" وفصائل مقاتلة أخرى من جهة ثانية أثر هجوم واسع لقوات النظام هدف من خلاله للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

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