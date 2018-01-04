هجوم على قاعدة حميميم الروسية بسوريا يدمر 7 طائرات

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

أكد مصدران "دبلوماسيان عسكريان" أن سبع طائرات روسية على الأقل دُمرت عندما أطلـَق مسلحون من فصائل المعارضة قذائف على قاعدة "حميميم" الجوية السورية في ال 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونقلـَت صحيفة "كومر سانت" اليومية الروسية، عن المصدرين، قولهما مساء الأربعاء، ان "القصف دَمر ما لا يقل عن 4 قاذفات من طراز سوخوي-24، ومقاتلتين من الطراز سوخوي -35 إس ، وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72، فضلاً عن مستودع ذخيرة".

وأضاف المصدران أن القصف أسفر أيضًا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين.

وأشارا إلى أن ذلك "يعد أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري، منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن "طائرة هليكوبتر من الطراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول بسبب عطل فني وإن طياريها قتلا".

وبدأت روسيا في الشهر الماضي تأسيس وجود دائم في قاعدة حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بخفض "كبير" في عدد القوات في سوريا، بعدما أعلن أن مهمتهم اكتملت إلى حد بعيد.

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