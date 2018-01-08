حزب المؤتمر الشعبي يكلف رئيسًا جديدًا للحزب خلفًا لصالح

أخبار الآن | صنعاء - اليمن - (وكالات)

أعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، عن تعيين رئيس جديد للحزب، بعد مرور نحو شهر على اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح على يد مسلحي ميليشيا الحوثي. وقالت اللجنة العامة للحزب، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة اليمنية صنعاء الاحد، إنها كلفت بالإجماع صادق أمين أبو رأس رئيساً للحزب خلفا للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول منذ مقتل صالح وامين حزبه عارف الزوكا في مواجهات مسلحة مع الحوثيين في العاصمة صنعاء مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي، عقب اعلان صالح فك تحالفه مع الحوثيين.

هذا ويشهد حزب المؤتمر انقسامات واسعة منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء عام 2014 حيث انقسمت قيادة الحزب بين موالين لصالح وموالين للرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي الذي أعلن نفسه رئيسا للحزب. وتأسس حزب المؤتمر في عام 1982، بعد مرور أربع أعوام من تقلد صالح رئاسة اليمن، وكان للحزب تأثيرا قويا طوال تلك الفترة في المشهد السياسي اليمني.

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