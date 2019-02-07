أرقامٌ تكشف الكثير عن المواد الغذائية.. دلالاتها مرعبة!

الرقم الدلالة

E 102 يرمز إلى احتواء المنتج على التارترازين، وهي صبغة صفراء لتلوين الطعام، وتوجد عادة على علب صلصة الخردل ومسحوق البودينغ والجبنة المذابة وبعض المشروبات والحلويات.

E 104 يعني هذا الرقم احتواء المنتج على صبغة الكينولين الصفراء، ويراه المستهلك على عبوات العلكة والأسماك المدخنة. وبحسب الدراسات، فإن هذه الصبغة تؤدي إلى مرض السرطان.

E 110 يدل هذا الرقم على احتواء المنتج على صبغة "أصفر الغروب ف س ف" التي تضاف إلى علكة العنب ولحم السلمون المهروس وبعض أنواع الجبن. وتؤدي هذه المادة وفقاً للدراسات إلى سرطان الكلية وأمراض الربو.

E 142 هو رقم الصبغة الصفراء "S" الموجودة في حلويات النعناع والبازلاء المعلبة وبعض مواد التجميل. تسبب هذه الصبغة إلى مرض الألزهايمر، وتساهم في تغييرات جينية لدى الحيوانات في التجارب المخبرية.

E 150C يدل هذا الرقم على صبغة الكراميل التي تحتوي على الأمونيا، وتستخدم في الكولا وحساء الخردل لإعطاء اللون البني. تؤثر هذه الصبغة على النظام المناعي ويربطها علماء أمريكيون بمسببات السرطان.

E 151 يشير هذا الرقم إلى إحتواء المنتج على صبغة "الأسود البراق ب ن" الموجودة في مهروس الكافيار والحلويات المصنوعة من عرق السوس. تسبب هذه المادة الحساسية ويجب على مرضى الربو تجنبها.

E 155 يعني هذا الرقم وجود الصبغة البنية HT التي تستخدم في تلوين الحلويات والبسكويت والمثلجات. يجب على مرضى الربو والحساسية للأسبرين الإبتعاد عن تناول المنتجات التي تتضمن هذه الصبغة.