الكرواسون يؤذي الصحة.. ماذا كشفت الدراسات؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (webteb)

يعتبر الكرواسون من أكثر المعجنات شهرةً، كما أنه من أشهر المخبوزات التي يتمّ تناولها في أوقات الإفطار. وكما هو معروف، فإنّ الكرواسون يتميز بطعمه اللذيذ بحشواته المختلفة.

ويتألف الكرواسون من طبقات من العجين بينها طبقات من الزبدة التي تعطيه النسيج الإسفنجي الخفيف. ولذلك، فإنّ تناول الكرواسون ليس مناسباً لمن يعاني من نسبة مرتفعة من دهون الدم.

وبحسب الدراسات، فإنّ "الزبدة والسمن النباتي يعتبران سبباً أساسياً لارتفاع مستوى الكوليستيرول من نوع LDL، في حين أنّ خطر تضيق وحدوث تكلس الاوعية الدموية، يرتبط بمستوى الـ LDL المرتفع".

وينصح الأطباء بتحضير الكرواسون منزلياً مع الانتباه إلى عدم استخدام الزبدة فيه، وذلك في سبيل الابتعاد عنها، لما تسببه من مشاكل صحية للكثير من الأشخاص.

مصدر الصورة: atyabtabkha

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