إحذروا قلة النوم فالدماغ في خطر! (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن أنّ "الحرمان من النوم يزيد من مستويات البروتين الرئيس في مرض ألزهامير "تاو".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "عدم القدرة على النوم يؤدي إلى إنتشار التجمعات السامة لتاو في الدماغ". ويعدّ هذا البروتين نذير تلف الدماغ وخطوة حاسمة خلال فترة تطور الخرف، وقلة النوم تساعد على دفع المرض نحو حالة أسوأ، في حين أن النوم الجيد ليلاً يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ".

ومن جهته، أشار كبير معدي الدراسة، الدكتور ديفيد هولتزمان، رئيس قسم الأعصاب، إلى أن "الشيء المثير للاهتمام في هذه الدراسة هو أنه يشير إلى أن عوامل الحياة الحقيقية، مثل النوم، قد تؤثر على مدى سرعة انتشار المرض عبر الدماغ".

وقال: "لقد أدركنا ارتباط مشاكل النوم ومرض ألزهايمر جزئياً ببروتين مختلف عن بروتين ألزهايمر، بيتا أميلويد، وتظهر هذه الدراسة أن اضطراب النوم يؤدي إلى زيادة البروتين التدميري بسرعة والانتشار بمرور الوقت".

وأوضح هولتزمان أن "الحصول على ليلة نوم جيدة أمر يجب أن نحاول القيام به، فأدمغتنا تحتاج إلى وقت للتعافي من ضغوط اليوم، ولا نعرف بعد ما إذا كان الحصول على النوم الكافي مع تقدم العمر سيحمي من مرض ألزهايمر".

مصدر الصورة: Green Pharmacies

للمزيد:

بعيداً عن النظام الغذائي.. 5 أسباب رئيسية تؤدي إلى السمنة